من يحسم نهائي أبطال أوربا اليوم.. المدفعجية أم الباريسيون؟

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، يوم السبت، إلى ملعب "بوشكاش أرينا"، في العاصمة المجرية بودابست، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 بين باريس سان جرمان حامل اللقب وأرسنال بطل إنكلترا. مواجهة بين بطلين محليين من أجل التربع على عرش القارة، ومبارزة بين مدربين إسبانيين يختلفان في الأسلوب والتكتيك.

قدم الفريقان موسما محليا رائعا ختماه بلقب الدوري المحلي (الخامس تواليا لـ"بي اس جي" والأول بالنسبة لأرسنال منذ عام 2004). أما في دوري الأبطال، فكان أرسنال أكثر انتظاما في الأداء ولم يخسر أية مباراة إلى حد الآن، إلا أنه لم يواجه هذا العام، فرقا من الحجم الثقيل أو لها إرث في دوري الأبطال.

أما باريس سان جرمان حامل اللقب، فقد اضطر لخوض مباراة ملحق ثمن النهائي، قبل أن يزيح من طريقه فرقا لها باع في المسابقة: ليفربول، تشيلسي وبايرن ميونيخ الذي تغلب عليها أداء ونتيجة.

لقاء آخر داخل اللقاء يجمع بين المدربين الإسبانيين لويس إنريكي (باريس سان جرمان) وميكال أرتيتا (أرسنال) مع اختلاف أسلوبيهما. أرتيتا سار في نهج النجاعة عوض الأداء، لينهي هذا الموسم بطلا للدوري بعد ست سنوات على رأس الدكة الفنية للمدفعجية وخمسة مواسم عجاف.

أما إنريكي، فقد واصل التعويل على روح الفريق، و"لا أحد يضمن مكانه مع إنريكي في حال لم يقم بالضغط التكتيكي" يقول حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبيليه. ويتفق معظم المتابعين على أن إنريكي يملك فريقا مرعبا في الهجوم، كما أبان عن حنكة دفاعية في مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ بملعب "أليانز أرينا" في إياب نصف النهائي.

صرح ميكل أرتيتا أنه "مقتنع تماما" بقدرة أرسنال على التتويج بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أنهى صيامه عن لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم الذي دام 22 عاما.

ويُنظر إلى باريس سان جرمان الذي سحق إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي الموسم الماضي، على أنه المرشح الأبرز لرفع الكأس ذات الأذنين مجددا. لكن مدرب أرسنال أرتيتا يعتقد أن الثقة المكتسبة من الفوز بالدوري ستُلهم فريقه لقلب التوقعات.

وقال الإسباني: "يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل من حول النادي". وأضاف: "لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد في نادينا، ونحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك". وتابع: "سنسافر إلى بودابست ونحن مقتنعون تماما بأننا بعد أيام قليلة يمكن أن نكون أبطال أوروبا".

لم تقنع كرة "المدفعجية" هذا الموسم الكثير من المتابعين المحايدين، لكن بعد سنوات من "كاد يفعلها"، أثمرت استراتيجية أرتيتا.