من ملعب الغريم.. الطلبة يتصدر الدوري الممتاز بفوز مستحق على الكرخ

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي الكرخ، اليوم الاثنين، بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراة مساء اليوم في ملعب الزوراء الغريم التقليدي للانيق، إذ سجل هدف الطلبة الاول عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا بالدقيقة 48 والمحترف أبو بكر ليو في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع الطلب رصيده للنقطة 30 بالمركز الأول وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 21 بالمركز العاشر.