من مدرجات العراق وفرنسا.. إنفانتينو: ناقشنا مستقبل الكرة العراقية

شفق نيوز- بغداد

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يوم الثلاثاء، برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، مؤكداً تطلعه إلى العمل المشترك من أجل تعزيز مكانة الكرة العراقية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه الشخصي، إنه استمتع بمشاهدة مباراة العراق وفرنسا إلى جانب يونس محمود، واصفاً إياه بالشخصية الملهمة وصاحبة الطاقة الإيجابية.

وأضاف أن اللقاء تضمن مناقشات بشأن سبل التعاون لضمان حضور العراق بشكل دائم ومنتظم في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن كرة القدم تمتلك قدرة استثنائية على جمع الشعوب وإلهام الطموحات.

وأعرب رئيس "فيفا" عن أمله في أن يواصل المنتخب العراقي دوره في تحفيز الأطفال داخل العراق وخارجه على التمسك بأحلامهم والسعي لتحقيقها.

وتأتي تصريحات إنفانتينو عقب مباراة العراق وفرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد اللقاء توقفاً لأكثر من ساعتين بسبب عاصفة رعدية، قبل أن يستأنف المنتخب الفرنسي تفوقه بقيادة كيليان مبابي الذي سجل هدفين.

وبهذه النتيجة، تلقى المنتخب العراقي خسارته الثانية في البطولة بعد سقوطه أمام النرويج (4-1) في الجولة الافتتاحية، لتتقلص فرصه في التأهل إلى الدور التالي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال في الجولة الثالثة.