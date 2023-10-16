من لبنان إلى الأردن.. اتحاد غرب آسيا ينقل بطولة الناشئات

شفق نيوز / قرّر اتحادُ غرب آسيا لكُرةِ القدم، يوم الاثنين، نقلَ النُسخة الرابعة من بطولةِ الناشئات من العاصمةِ اللبنانيّة بيروت الى العاصمةِ الأردنيّة عَمّان للفترة من السابع حتى 15 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل.

وسبقَ أن أكدت خمسةُ منتخبات قبلَ ذلك مشاركتها في البُطولةِ هي لبنان والأردن وسوريا والعراق والكويت.

وكانت النسخةُ الثالثة من البطولة قد أقيمت بمدينةِ العقبة الأردنيّة مطلع عام 2023، وشهدت فوزَ المنتخب اللبناني باللقبِ على حساب صاحب الضيافة المنتخب الأردنيّ الذي حلَ وصيفاً.

كما حمل المنتخب اللبنانيّ لقبَ النسخة الثانية من البُطولةِ التي أقيمت في عمان أواخر عام 2019، فيما جاءَ المنتخب الأردني بالمركزِ الثاني بفارق الأهداف عن المنتخبِ السوري الذي حلَ ثالثاً، والمنتخب الفلسطينيّ بالمركز الرابع.

وكانت النسخةُ الأولى من البطولة قد أقيمت في دبي عام 2018، وتوج في وقتها المنتخبُ الأردني باللقبِ على حساب نظيره اللبنانيّ الذي حلَ وصيفاً، وجاءَ المنتخبُ الفلسطينيّ ثالثاً، والبحرين رابعاً.