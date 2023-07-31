من ضمنها ديمبيلي.. برشلونة أنفق 400 مليون يورو مقابل 3 صفقات وسيتخلى عنها بمبالغ "زهيدة"

شفق نيوز/ تناولت الصحف الكتالونية، اليوم الاثنين، صورة تجمع صفقات برشلونة الشهيرة التي كان أبطالها جريزمان وديمبلي وكوتينيو والتي تمت في عهد بارتوميو حيث فتحت هذه الصورة باباً من الأحزان على جمهور البلوجرانا لأنه بلغة الأرقام فإن سبب مشاكل النادي وانهياره المالي كان بسبب تلك الصفقات الثلاثة

فيليب كوتينهو

أولى صفقات برشلونة الأسرة كانت مع فيليب كوتينهو، إذ اشتراه برشلونة من ليفربول بمبلغ 145 مليون يورو، لكن برشلونة باع اللاعب بعد ذلك لنادي استون فيلا بـ 20 مليون يورو فقط.

انطوان جريزمان

اللاعب الثاني هو أنطوان جريزمان، إذ باعه أتلتيكو مدريد لبرشلونة بمبلغ 120 مليون يورو، لكن برشلونة عاد وباعه للفريق ذاته بـ 20 مليون يورو فقط.

عثمان ديمبلي

لاعب برشلونة الحالي، والذي من المحتمل ان يذهب الى باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقد معه برشلونة قادماً من دورتموند الألماني بمبلغ 135 مليون يورو، لكن برشلونة قد يكون مجبراً على بيعه أو تسلم قيمة كسر عقده بـ 50 مليون يورو منهم (25 مليون للاعب ووكيل أعماله)، ما يعني ان النادي لن يستفيد من بيعه سوى (25 مليون يورو) فقط.

وبحساب إجمالي المدفوعات للفريق الكتالوني فقد دفع 400 مليون يورو، بينما كانت الإيرادات بعد البيع 65 مليون يورو فقط.