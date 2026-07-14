من إسبانيا والأردن لبغداد.. صفقات لافتة تشعل ميركاتو دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لانطلاق منافسات موسم (2026-2027)، عبر إبرام صفقات جديدة واستعادة عدد من اللاعبين، في إطار تعزيز الصفوف ورفع الجاهزية الفنية قبل بداية الموسم.

وأعلن نادي زاخو تعاقده مع لاعب القوة الجوية السابق موسى علاء، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

كما أعلن نادي الجولان ضم المدافع أحمد إبراهيم قادماً من زاخو، إلى جانب التعاقد مع المهاجم محمد عبد الله القادم من الفريق ذاته، ضمن خطة الإدارة لتقوية مختلف خطوط الفريق.

وواصل الجولان نشاطه في سوق الانتقالات بإعلانه التعاقد مع الجناح الأيسر مؤمل محمود، قادماً من نادي ليغانيس الإسباني، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي صفقة أخرى، انتقل اللاعب الأردني عامر جاموس رسمياً إلى صفوف نادي أربيل قادماً من الزوراء، لتعزيز خيارات الفريق الفنية في الموسم المقبل.

من جانبه، أعلن نادي الطلبة تعاقده مع الحارس محمد حسن، في إطار سعيه لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق المنافسات.

وفي نادي الشرطة، عاد اللاعب أحمد زيرو إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته، ليكون ضمن خيارات الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وتتواصل تحركات أندية دوري نجوم العراق في سوق الانتقالات، وسط توقعات بالإعلان عن المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الأندية في استكمال تشكيلاتها استعداداً لموسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق.