من إسبانيا إلى العراق.. لولو كورنادو يروي تجربته مع الميناء

شفق نيوز/ كشف المحترف الإسباني لولو كورونادو، كواليس انتقاله للعب في العراق مع نادي الميناء لكرة القدم.

وقال لصحيفة as الإسبانية، إن مواطنيه مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، و بابلو غراندز، المدير الفني الجديد لفريق الميناء، قد ساعداني في عملية انتقالي للعراق، إذ إنهما هنا منذ سنتين ويعيشون في هذا البلد.

وأضاف، في البداية كانت عائلتي خائفة ولكنني رأيت أشياء جميلة عكس ما نسمع في الأخبار، فلا شيء أفضل من الواقع.

وأكد بأن الناس هنا ودودون جداً ويريدون أن تكون بشكل افضل دائماً.

واستطرد قائلاً : واجهت بعض الصعوبات في البداية لأنني لم أتعود على العيش هنا، ولكنني الان انتظر الموسم لبدء المنافسة.

وختم بأنه يرغب الاستمرار مع الميناء لفترة أطول لأنني رأيت الناس هنا رائعون حقاً والفريق يريد ان يحسن من مسيرته السابقة.

وكورونادو من مواليد 1993 لعب في الدوري الاسباني والبرتغالي والاستوني .

وكانت إدارة الميناء قد تعاقدت مع المدرب الإسباني بابلو گرانديز مع كادر مساعد مؤلف من ايفان ماكرول والكابتن عامر عبد الوهاب مدربا لحراس المرمى وامير رزاق مدربا للياقة البدنية.