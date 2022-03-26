من أجل " البروفة الأخيرة".. تغيير سبعة لاعبين في تشكيلة الأولمبي العراقي لموقعة السعودية

شفق نيوز / أكد الكادر الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم، أن دخول الفريق لمبارته الثانية المقررة يوم السبت، أمام السعودية، بتشكيلة مختلفة عن التي شاركت أمام فيتنام ضمن منافسات بطولة دبي الدولية الودية.

وقال عباس عبيد، لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيلة اليوم ستشهد تغييراً كبيراً يصل إلى سبعة لاعبين، بغية اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين، والوقوف على تشكيلة المنتخب الأساسية قبل الدخول بالمنافسات الآسيوية في شهر حزيران المقبل.

وأضاف عبيد، أن "الجهاز الفني وضع خطته المناسبة لمباراته اليوم، التي تختلف عن تشكيلة المنتخب أمام فيتنام في المباراة الأولى التي جرت في افتتاح البطولة الودية، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف".

وأوضح أن "المشاركة بهذه البطولة إيجابية، والهدف منها الاستفادة الفنية، كما أنها محطة مهمة لمعرفة مستويات اللاعبين قبل الدخول بمنافسات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر حزيران المقبل".

وأشار عبيد، إلى أن "استعدادات الفريق جيدة وكجهاز فني مهتمون في لقاء اليوم والذي يليه"، لافتاً إلى أن "البطولة الودية في دبي تعد البروفة الأخيرة التي يخوضها المنتخب الأولمبي قبل الدخول بالمنافسات الآسيوية".