من بينها هدف عربي.. "فيفا" يعلن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في مونديال قطر

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في كأس العالم "قطر 2022".

ورشح "فيفا" 10 أهداف لجائزة "هيونداي" أفضل هدف في كأس العالم 2022، وفتح باب التصويت عبر موقعه الرسمي.

ويتنافس النجم البرازيلي ريتشارليسون بهدفين، كما ينافس السعودي سالم الدوسري على الجائزة.

وحدد فيفا الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في مونديال قطر 2022 وهي :

1- هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية والأرجنتين (2-1).

2- هدف ريتشارليسون الثاني في مباراة البرازيل وصربيا (2-0).

3- هدف كودي جاكبو في مباراة هولندا والإكوادور.

4- هدف إنزو فرنانديز في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

5- هدف فينسينت أبو بكر في مباراة الكاميرون وصربيا.

6- هدف لويس تشافيز في مباراة المكسيك والسعودية.

7- هدف كيليان مبابي الثاني في مباراة فرنسا وبولندا.

8- هدف ريتشارليسون في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

9- هدف بايك سيونغ في مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل.

10- هدف نيمار في مباراة البرازيل وكرواتيا.