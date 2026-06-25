من بونو إلى أيمن حسين.. العرب يتصدرون قائمة "النيران الصديقة" بالمونديال

شفق نيوز- متابعة

في ظاهرة لافتة خلال منافسات كأس العالم 2026، تصدرت المنتخبات العربية قائمة الأهداف العكسية المسجلة في البطولة، بعدما جاء 7 من أصل 11 هدفاً بـ"النيران الصديقة" عن طريق لاعبين عرب، متجاوزة بذلك حصيلة هداف البطولة الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحتى الآن، شهدت البطولة تسجيل 11 هدفاً عكسياً، وهو رقم يزيد على ضعف عدد الأهداف التي أحرزها ميسي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف.

وجاءت الأهداف العكسية عن طريق الباراغوياني داميان بوباديا في مباراة الولايات المتحدة، والسويسري ميرو موهايم أمام قطر، والمصري محمد هاني في مواجهة بلجيكا، والعراقي أيمن حسين أمام النرويج، والأردني يزن العرب أمام النمسا، والقطري محمد مناعي أمام كندا، وزميله محمود أبو ندى أمام البوسنة، والأسترالي كاميرون بورغيس في مواجهة الولايات المتحدة، والسعودي حسان التمبكتي أمام إسبانيا، والأوزبكي عبدالواحد نعمتوف أمام البرتغال، والمغربي ياسين بونو أمام هايتي.

وتظهر الإحصائية أن المنتخبات العربية كانت صاحبة النصيب الأكبر من الأهداف العكسية، عبر المصري محمد هاني والعراقي أيمن حسين والأردني يزن العرب والقطريين محمد مناعي ومحمود أبو ندى والسعودي حسان التمبكتي والمغربي ياسين بونو.

كما تعد قطر المنتخب الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في البطولة حتى الآن بهدفين سجلهما لاعبان من صفوفه في مباراتين مختلفتين.

وفي سباق الهدافين، يتصدر ميسي مهاجم الأرجنتين القائمة برصيد خمسة أهداف، يليه الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور بأربعة أهداف لكل منهم.

وسجل المغربي إسماعيل صيباري والكندي جوناثان ديفيد والألماني دينيز أونداف والسويسري يوهان مانزامبي والبرازيلي ماتيوس كونيا ثلاثة أهداف لكل لاعب.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف، وفي حال التساوي يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من الدقائق التي خاضها اللاعب في البطولة.