من بغداد إلى ملاعب أميركا.. أرنولد: ذاهبون لرفع اسم العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، يوم السبت، أن الهدف لم يكن التأهل إلى مونديال العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بل الذهاب لرفع اسم العراق في هذه البطولة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، أقيم في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، كشف فيه أرنولد، عن خطة إعداد المنتخب استعداداً لمنافسات كأس العالم 2026.

وأبدى المدرب الأسترالي، اعجابه الكبير بالمنتخب العراقي، مشيراً الى أن هذا الاعجاب يعود الى عام 2004 عندما كان مساعداً لمدرب منتخب أستراليا.

وأضاف: "كنت دائماً معجباً بالمنتخب العراقي، خاصة بعد خسارتنا أمام العراق عام 2004، ثم نجاح أسود الرافدين في التتويج بكأس آسيا 2007، وهو ما يؤكد امتلاك العراق لإمكانات فنية كبيرة.

وقال أرنولد، إن "قوة المنتخب العراقي تكمن في اتحاد الجميع كعائلة واحدة، من لاعبين وجمهور وإعلام"، موضحاً أن المنتخب وقع في أصعب مجموعة بكأس العالم الى جانب النرويج وفرنسا والسنغال.

وتابع: "لا أريد الحديث فقط عن كيف التأهل الى كأس العالم، بل عما سنحققه هناك، الأهم هو أن نحضر أنفسنا بشكل مثالي، وأن نعمل بجد من أجل الظهور بصورة تجعل الشعب العراقي فخوراً.

وأشار مدرب المنتخب الوطني، إلى أن التركيز الأول سيكون على مواجهة النرويج، قبل اللعب أمام المنتخب الفرنسي الذي وصفه بأفضل منتخب في العالم، ثم مواجهة السنغال، معتبراً أن خوض هذه المباريات يمثل تجربة عظيمة.

وزاد بالقول: "أتوقع من لاعبي المنتخب العراقي أن يظهروا العقلية العراقية القتالية، وأن نقاتل في كل دقيقة ونقدم كل ما نملك في كرة القدم تبدأ المباراة بـ11 لاعباً ضد 11 لاعباً، وبعدها كل شيء ممكن.. الأهم أن ندخل المباريات بحماس وثقة، حتى يخرج جمهور العراق والشعب العراقي فخورين بما نقدمه".

وكشف أرنولد عن برنامج إعداد المنتخب العراقي استعداداً لبطولة كأس العالم، مبيناً أن المعسكر التدريبي المقبل سيقام الأسبوع القادم في مدينة جيرونا الإسبانية.

وواصل: "في يوم 29 من الشهر الجاري سنخوض مباراة ودية أمام منتخب أندورا في جيرونا، وذلك ضمن تحضيراتنا لكأس العالم".

وأضاف أن بعثة المنتخب ستغادر جيرونا الاسبانية في الثاني من حزيران، ثم تتوجه بعد مباراة إسبانيا الودية يوم 5 من حزيران الى مدينة شيكاغو الأميركية لمواجهة منتخب فنزويلا ودياً يوم 11، قبل الانتقال الى مدينة وايت سوفرس، مقر إقامة مباريات المنتخب في البطولة.

وخلص أرنولد، الى أن الجهاز الفني سيعلن خلال الأيام المقبلة قائمة أولية تضم لاعبي المنتخب للمشاركة في المعسكر التدريبي، على أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً، قبل اعتماد القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لخوض المباريات الرسمية وفق تعليمات الاتحاد الدولي.