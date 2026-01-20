من بغداد إلى الرياض.. حيدر عبد الكريم يقترب من ارتداء قميص النصر

شفق نيوز– بغداد

كشفت مصادر مقربة، يوم الثلاثاء، عن آخر تفاصيل الصفقة المتوقعة لانتقال لاعب الزوراء العراقي حيدر عبد الكريم إلى نادي النصر السعودي.

وأفادت المصادر، لوكالة شفق نيوز، بأن اللاعب حيدر عبد الكريم تواجد، يوم امس، في إدارة نادي الزوراء بالعاصمة بغداد في محاولة أخيرة لإقناع الإدارة بتغيير قرارها وقبول عرض نادي النصر السعودي قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل خوض تجربة الاحتراف مع النصر.

ووافق نادي الزوراء العراقي على بيع بطاقة اللاعب حيدر عبد الكريم إلى نادي النصر السعودي مقابل 500 ألف دولار مع الحصول على نسبة 15 بالمئة من بيع اللاعب مستقبلاً.

وبحسب المصادر، فإن الموافقة الزورائية جاءت بعد تأزم الأوضاع التي كادت أن تُفشل الصفقة ورغبة اللاعب في اللعب مع النصر والتعاقد في الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يصل اليوم إلى بغداد وفد نادي النصر السعودي برئاسة محمد السكيت المسؤول عن التعاقدات في النادي، والذي سبق له الإشراف على إتمام صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي، وذلك لإتمام العقد بعد التوصل إلى حل يرضي الأطراف.

وبينت المصادر أن الوفد يهدف إلى إكمال المفاوضات مع إدارة الزوراء ومحاولة إقناعها بحسم صفقة انتقال حيدر عبد الكريم، وسط إصرار كبير من إدارة النصر بعد طلب مباشر من المدرب جيسوس الذي وضع اللاعب ضمن خياراته الأساسية لتعزيز صفوف الفريق.

وأكدت المصادر، أن الوفد النصراوي القادم إلى بغداد مستعد لحل جميع العوائق العالقة وتلبية كافة المتطلبات من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.