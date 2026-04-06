من الآن وحتى 2029.. مشجعو ريال مدريد يعدّون الأيام لرحيل مبابي

في تصعيد غير مسبوق يعكس حجم الإحباط، لجأت شريحة غاضبة من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني إلى الفضاء الرقمي للتعبير عن استيائها من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عبر إطلاق موقع إلكتروني مبتكر يستهدف اللاعب بشكل مباشر.

وبات كيليان مبابي أحد أكثر الأسماء تعرضًا للانتقادات داخل أروقة النادي الملكي، وبلغ الاستياء ذروته مع إطلاق موقع إلكتروني يحمل اسم (mbappe2029.com).

والفكرة الأساسية للموقع تدور حول عرض عداد زمني تنازلي، يحسب بدقة الأيام والساعات المتبقية حتى نهاية عقد اللاعب الفرنسي مع ريال مدريد، والمقرر انقضاؤه في شهر حزيران/يونيو من عام 2029.

ولا يقتصر الموقع على حساب الزمن المتبقي لرحيل مبابي فحسب، بل يتضمن ميزةً أخرى تزيد من حدة الرسالة الموجهة للاعب؛ إذ يتم تحديث الموقع آليًّا ليُظهر إجمالي المبالغ المالية التي دفعها ريال مدريد للنجم الفرنسي حتى اللحظة.

وتأتي هذه الخطوة في إشارة واضحة لحجم التكلفة المالية الضخمة التي يرى بعض المشجعين أنها لا تتناسب مع المردود المقدم.

وتمثل هذه الخطوة سابقةً غير مألوفة في طرق تعبير الجماهير عن غضبها، ويعكس هذا العداد الرقمي حالة الإحباط العميق لدى قطاع من مشجعي الميرنجي.

ومن المؤكد أن هذه المبادرة الجماهيرية لن تلقى استحسانًا لدى اللاعب أو إدارة النادي، حيث تضع مزيدًا من الضغوط على كاهل النجم الفرنسي لإثبات جدارته بقميص ريال مدريد.