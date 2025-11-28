من الآن.. فليك يضع خطة استقرار برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل

شفق نيوز- متابعة

بينما يواصل الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني، عمله اليومي لرفع أداء البارسا والوصول إلى قمة الليغا في أسرع وقت، يعمل بالتوازي على وضع أسس الموسم المقبل 2026/2027.

النادي الكتالوني يسعى لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحصد النقاط التي تضمن له الاستقرار الفني، لكن ذلك لم يمنع الجهاز الفني من التخطيط للمستقبل.

وقد اتفق فليك بالتنسيق مع البرتغالي ديكو والإدارة الرياضية لنادي برشلونة، على خريطة واضحة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل مشروع يمتد على المدى المتوسط.

ورغم أن الفريق حقق تطورًا واضحًا في الأشهر الماضية، فإن غياب بعض المراكز المؤثرة ظهر جليًا، خصوصًا بعد رحيل إينيجو مارتينيز، ما جعل فليك أكثر إلحاحًا بشأن ضرورة إضافة عناصر جديدة.

ويؤمن المدرب الألماني بأن رفع جودة الفريق يتطلب تعزيزًا في ثلاثة مراكز أساسية، لتجنب تكرار المشكلات التي ظهرت خلال الموسم الحالي، حسب ما كشفته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وقالت الصحيفة أن بحسب ما تم التوصل إليه داخل النادي، فإن أولويات التدعيم تنحصر في قلب الدفاع، والجناح، ورأس الحربة، مع إمكانية التحرك مبكرًا في يناير إذا سمحت قواعد اللعب المالي النظيف، خصوصًا في مركز المدافع الأيسر.

ويُعد التعاقد مع قلب دفاع يساري هو الهدف الأكبر في خطة فليك، فرحيل إينيجو مارتينيز أربك المنظومة الدفاعية وأجبر كوبارسي على اللعب خارج مركزه الأصلي، إضافة إلى غياب لاعب قادر على قيادة خط التسلل كما كان يفعل المدافع الباسكي.

ولهذا يفكر برشلونة في التحرك مبكرًا إذا سمحت الظروف المالية، رغم أن سوق الشتاء لا يقدم عادة الخيارات المثالية، خصوصًا لمركز متخصص مثل قلب دفاع يساري طبيعي.

وفي قائمة المرشحين التي يتابعها النادي نجد أسماء مثل جونزالو إيناسيو، وموريلو، ونيكو شلوتربيك، وبينيديتي، ومارك جيهي الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظرًا لاقتراب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من عامه الثامن والثلاثين ودخوله آخر سنة من عقده، يرى فليك أن مركز المهاجم الصريح يحتاج إلى تدعيم عاجل، ورغم إعجاب النادي بجوليان ألفاريز، فإن وضعه المعقد في أتلتيكو بعد دخول صندوق أبولو يجعل الصفقة صعبة، وهو ما يعزز فرص هاري كين الذي تتراوح تكلفة خروجه حول 65 مليون يورو، أما هالاند، فلاتزال صفقة شبه مستحيلة.

كما يخطط برشلونة لدعم مركز الجناح بصفقة هجومية مرنة، مع وجود خيار شراء راشفورد مقابل 30 مليون يورو، لكن القرار النهائي سيتخذ بنهاية الموسم بناءً على أدائه، أما رافائيل لياو فيبقى اسمًا مطروحًا، بينما يظل مستقبل رافينيا غامضًا في ظل اهتمام الأندية الخليجية به.