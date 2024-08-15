من العشب إلى الـ"VAR".. البصرة تؤكد جاهزيتها لاحتضان مباريات تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، يوم الخميس، جاهزية ملعب جذع النخلة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الاسيوية لتقييم ملعب جذع النخلة ستزور البصرة يوم 20 آب الجاري لكتابة التقرير الأخير حول جاهزية الملعب".

‏وأضاف، "لقد زرنا الملعب صباح اليوم الخميس واطلعنا على آخر المستجدات الخاصة بإكماله"، موضحا ان "الشركة المنفذة قامت بفرش المضمار الذي سبق وان تم قلع التارتان السابق فيه، بعشب صناعي أزرق وبشكل مؤقت لحين فرشه بالتارتان لألعاب القوى في وقت لاحق لضيق الوقت".

‏وأشار إلى أن "غرف منظومة الـ"VAR" أصبحت جاهزة بالكامل لإدارة المباريات التي ستقام على ملعب البصرة وأقربها مباراة العراق وسلطنة عمان في الخامس من شهر أيلول المقبل".‏

وتابع ناصر، "لقد أصبحت أرضية الملعب جاهزة بالكامل بعد إجراء القَصة الأخيرة عليه فضلا عن جاهزية منظومات السقي وتصريف المياه والإنارة".

وختم بالقول، "لقد نفذت الشركة المنفذة كل ملاحظاتنا التي شخصناها في الاجتماعات السابقة وانجزت كل الأمور الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة وتم إكمال منظومة التبريد للصالات وأماكن الضيوف والقاعات الخدمية وغرف الضيوف وغيرها ليصبح الملعب جاهزاً بنسبة كبيرة جدا".

ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني في الخامس من ايلول على ملعب جذع النخلة في البصرة، قبل أن يواجه المنتخب الكويتي في العاشر من أيلول على أرضه أيضاً.

وسيخوض المنتخب العراقي مجموعة من المباريات الأخرى خلال التصفيات، حيث يواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من تشرين الاول، ثم ينتقل لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة سول في الخامس عشر من تشرين الاول، ويعود لمواجهة الأردن في البصرة في الرابع عشر من نوفمبر.

وفي مباريات الدور الثاني، سيلاقي المنتخب العراقي في التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في البصرة في العشرين من آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 حزيران 2025.