من البصرة.. القوة الجوية جاهز للقاء الشباب السعودي ببطولة الملك سلمان

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الجمعة، وصول وفد فريقها إلى محافظة البصرة جنوبي العراق، استعدادا لخوض منافساته الآسيوية.

وقال الناطق باسم النادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد وصل البصرة اليوم على متن طائرة خاصة تمهيداً للقاء فريق نادي الشباب السعودي الاثنين المقبل في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والمقرر إقامتها في الساعة الخامسة عصراً".

وأضاف محمد، أن "الفريق سيبدأ عصر اليوم أولى وحداته التدريبية في محافظة البصرة، بإشراف الجهاز الفني، استعدادا للقاء المرتقب"، مبيناً أن "التدريبات ستكون مكثفة وتتواصل لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح أن "اللاعبين جاهزين للمواجهة، وطموحهم تحقيق الفوز لا سيما وأنهم سيلعبون على أرضهم ووسط جمهورهم".

وفي حال فوز الجوية على الشباب السعودي، سيتأهل للدور الثاني ليلاعب الفائز من مباراة المريخ السوداني مع تشرين السوري، وفي حال فوز الصقور، سيكون في النهائيات في المجموعة الثالثة لتضم: الزمالك المصري، (فحمان - الاتحاد المنستيري) (المحرق - السيب)، النصر السعودي، إضافة إلى ( المريخ - تشرين) ( الشباب - الجوية).