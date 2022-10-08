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من الالف الى الياء ..المسابقات تكشف خارطة طريق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-08T10:11:41+0000
من الالف الى الياء ..المسابقات تكشف خارطة طريق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اليوم السبت، خارطة طريق مشوار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم التي تنطلق يوم غدٍ الأحد بمشاركة 20 فريقاً.

وقال عضو اللجنة نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز ان "اللجنة وضعت خارطة طريق للدوري الممتاز بدءاً من اليوم الاول وحتى الختام".

وأضاف الاوسي أن "المباريات ستكون كل أربعة أيام وفي اليوم الخامس تبدأ جولة اخرى من المنافسات".

وتابع عضو اتحاد الكرة ان "المرحلة الاولى ستشهد توقفا بعد اقامة ستة ادوار وتحديدا مطلع شهر تشرين الاول استعدادا لخوض مباريات ودية بايام (الفيفا دي) وسيكون الاستئناف يوم 21 من الشهر ذاته".

وتابع الاوسي ان "التوقف الثاني ستشهده المرحلة الاولى بسبب إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة .

واشار عضو اتحاد الكرة الى ان "المرحلة الاولى تنتهي يوم 13 او 14 من شهر شباط من العام المقبل، بينما ستكون نهاية الدوري بالكامل نهاية حزيران أو مطلع تموز من العام ذاته على أبعد احتمال".

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