أمنية اتحاد الكرة العراقي: تدفق جماهيري هائل نحو جذع النخلة والكثير بلا تذاكر

شفق نيوز/ أعلن المشرف العام على اللجنة الأمنية لمباراة العراق والأردن غالب الزاملي، اليوم الخميس، أن الجمهور العراقي بدأ يتدفق بأعداد هائلة إلى ملعب جذع النخلة في البصرة بعد افتتاحه في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والساندة الأخرى، تسيطر حاليًا على الأعداد الكبيرة"، مبينا أن "دخول الجماهير إلى المدرجات يجري بشكل انسيابي، ولم يشهد تدفق الجمهور أي حوادث أو مشاكل، بعد أن تم تجهيز الاستعدادات المسبقة لاستقبال الجماهير العريضة التي حضرت من الصباح الباكر لتشجيع المنتخب في مباراته أمام الأردن".

وأضاف الزاملي، أن "الأعداد كبيرة جدًا ومن الصعب السيطرة على الجماهير المتوافدة، حيث أن معظمهم لا يمتلك التذاكر، وهذا خطأ جسيم لأولئك الذين يسعون للدخول رغم التنبيهات المسبقة. أما بالنسبة للحضور الذين يمتلكون التذاكر، فقد بدأ كل شخص يأخذ مكانه حسب الأرقام والمواقع المدونة في تذكرته".

وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية لا تزال مسيطرة على الأعداد الهائلة التي حضرت من جميع أنحاء العراق، بالإضافة إلى الجماهير الأردنية".

وتنطلق مباراة العراق والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مساء اليوم الخميس عند الساعة السابعة والربع على ملعب جذع النخلة في البصرة.