منها إيقاف عضو بنادي الشرطة لتسع مباريات وغرامة مالية.. لجنة الاستئناف تصدر عدداً من القرارات

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة العراقي، يوم الإثنين، عدداً من القرارات منها إيقاف عضو بنادي الشرطة لتسع مباريات وبغرامة مالية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ناقشت طلب الاستئناف المقدم من نادي الشرطة الرياضي، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 32 في تاريخ 2023/3/13، قررت اللجنة إلغاء قرار لجنة الانضباط بالعدد 32 في تاريخ 2023/3/13".

كما قررت اللجنة معاقبة ( تحسين نور الياسري ) عضو إدارة نادي الشرطة بالإيقاف لتسع مباريات وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة 68 الفقرة 1 ، وبدلالة المادة 152 الفقرة 3 والفقرة 7 من لائحةِ الانضباط، وفي حال تكرار المخالفة ستكون العقوبة أشد.

وتابع البيان "استناداً الى أحكام المادة 1/45 من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعدّ خاسراً في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة، وقد أصدر القرار بالاتفاق بتاريخ يوم الاثنين 2023/3/20".

وناقشت اللجنة طلبَ الاستئناف المقدم من نادي نفط البصرة، وقررت قبوله شكلا من الناحية القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 36 في تاريخ 2023/3/13، وقررت اللجنة إلغاء قرار لجنة الانضباط بالعدد 36 في تاريخ 2023/3/13.

كما تقرر، معاقبة لاعب نادي نفط البصرة بالصالات ( إبراهيم سامي ) بالإيقاف من اللعب لمباراة واحدة ط، وبغرامة مالية قدرها (250000) مائتان وخمسون ألف دينار استناداً الى المادة م / 46 الفقرة 2 و 3 من نظام المسابقات في الدوري العراقيّ لكرةِ الصالات والشاطئية للموسم 2023-2022.

وايضا قررت اللجنة معاقبة جماهير نادي نفط الوسط من مرافقة فريقهم لمباراة واحدة بسبب نزولهم الى أرض الملعب وتهجمهم على لاعبي الفريق المنافس استناداً الى المادة 51 من نظام المسابقات في الدوري العراقي لكرة الصالات والشاطئية للموسم 2022 - 2023.. وقد صدر القرار بالاتفاق في يوم الاثنين 2023/3/20.