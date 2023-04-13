منها طلب قدمه "كاساس".. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً "استثنائياً" اليوم لبحث جملة أمور

شفق نيوز/ يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً استثنائياً، يوم الخميس، لمناقشة جملة من الأمور أبرزها طلب مدرب المنتخب العراقي بشأن إقامة معسكر تدريبي له في إسبانيا.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نبوز، إن "الاتحاد سيجتمع مساء اليوم ويتناول عدة جوانب مهمة، كما سيصادق على طلب مدرب المنتخب خيسوس كاساس الذي سبق وأن طلب من الاتحاد إقامة معسكر للمنتخب في اسبانيا شهر حزيران المقبل".

وبين ان "المعسكر يتضمن اقامة مباراتين وديتين مع فرق سيتم الاتفاق معها لاحقا".

واشار الى ان "الاتحاد سيطرق لمواضيع مهمة وتداعيات شهدها الدوري العراقي الممتاز ودوري الدرجة الاولى ونقاط تخص منظومة اتحاد الكرة".