منفي يطالب الحكومة العراقية باسترداد مستحقاته عن إنجاز ملعب الكوت

شفق نيوز/ وجه مدير شركة كلوبال العراقية فلاح منفي، يوم السبت، نداءً عاجلاً للحكومة العراقية بغية استرداد مستحقات مالية بذمها، في ظل عجزه عن استردادها رغم مطالبات سابقة.

وقال منفي، لوكالة شفق نيوز: "لقد أنجزت شركتنا ملعب الكوت منذ خمس سنوات، وتمت إجراءات التسليم وجرت على الملعب أنشطة رياضية ومنها مباريات الدوري العراقي الممتاز، إلا أن الشركة لم تستلم مستحقاتها رغم مطالباتها بذلك، من الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة وزارة الشباب والرياضة، الذين وعدوا لكن دون جدوى"، حسب قوله.

وأكد أن "الشركة تطلب الدولة 10 مليارات دينار بعد انجازها الملعب منذ خمس سنوات"، مردفاً: "إننا كشركة نداور مبالغنا ونعمل بها فمن غير المنصف ألّا تدفع مستحقاتنا رغم الإنجاز بالموعد المحدد".

وأشار منفي، إلى أن "المبلغ بدأ يفقد قيمته إذا ما قارنا أسعار المواد التي جرى شراؤها بالدولار عندما كان سعر صرفه أقل من الوقت الحالي، وهذا غير صحيح ومنصف بحق الشركة".

ولفت رئيس شركة كلوبال، إلى أن "الدائرة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة هي الجانب المقصر، وهي التي عرقلت عملية التسديد للشركة وسط صمت غريب من الوزارة".

يشار إلى أن شركة كلوبال، أنجزت ملاعب عديدة في بغداد وإقليم كوردستان، وحالياً تواصل انشاء ملعب الناصرية.