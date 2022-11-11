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منفي يرفع دعوى قضائية ضد درجال: شهّر بي وشوه سمعتي (وثائق)

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-11T12:51:16+0000
منفي يرفع دعوى قضائية ضد درجال: شهّر بي وشوه سمعتي (وثائق)

شفق نيوز / أكد مدير شركة "غلوبل" فلاح منفي، يوم الجمعة، رفع شكوى قضائية على وزير الشباب والرياضة السابق، عدنان درجال، لاتهام الأخير له بتهديد الأمن الوطني.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز: "رفعت شكوى قضائية ضد الوزير السابق عدنان درجال، لاتهامه لي بإشعار رسمي للقضاء بأني أشكل خطراً على  الأمن الوطني وسمعة البلد"، مبيناً أن "درجال طلب من الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقي بعد الشكوى" .

وأضاف أن "الوزير السابق، عدنان درجال، أبلغ جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات بشكل شخصي للقبض علي في أي مكان أتواجد به وفي المطار في حال عزمت المجيء للعراق".

وأشار منفي، إلى أن "ذلك التصرف دفعه إلى رفع دعوى قضائية مقابلة ضد درجال، كونه سعى للتشهير بي وشوه سمعتي، من خلال اتهامه بامتناعي عن تزويد منظومة التحكم في ملعب المدينة في الحبيبية لطاقم الوزارة وتعمده بعرقلة إقامة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الإيراني التي جرت على أرض الملعب".

وطالب مدير شركة "غلوبل"، بـ"مستحقاته المالية التي في ذمة وزارة الشباب والرياضة 20 مليار دينار عراقي، مما تبقى من ملعب المدينة ببغداد وملعب الكوت الأولمبي في واسط، والتي سلمت للوزارة بعد تنفيذها من قبل شركته" .

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