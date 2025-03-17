منع دخول الدراجات النارية و"التكتك والستوتة" لمدينة البصرة حتى نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ قررت مديرية مرور البصرة، مساء اليوم الاثنين، منع دخول الدراجات النارية بمختلف أنواعها داخل مركز المدينة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية انتهاء مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا وجهت بمنع دخول الدراجات النارية بأنواعها كافة (التكتك والستوتة) داخل مركز المدينة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية انتهاء مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الكويت".

وتوعدت المديرية المخالفين بالمحاسبة القانونية، موجهة الجميع بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات لإنجاح الخطة الأمنية لمباريات المنتخب العراقي في البصرة.

ويلاقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الكويتي يوم الخميس المقبل ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.