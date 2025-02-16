منظومة VAR ستغيب عن الجولات المقبلة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تداعيات فنية صعبة سيعاني منها دوري نجوم العراق لكرة القدم في الجولات المقبلة، أبرزها غياب منظومة الـVAR.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "منظومة VAR ستلغى بنسبة كبيرة في الجولات المقبلة و اعتبارا من الجولة الـ 21 بسبب عدم تسديد مستحقات شركة عشتار الناقلة للبطولة".

وأضاف أن "شبكة الاعلام العراقي ملزمة بتسديد مبلغ 9 مليارات دينار للشركة التي لم تتسلمها من الشبكة المبلغ"، موضحا أن "الاتحاد وبعد الاستفسار عن الموضوع تأكد بأن الشبكة لم تتسلم المبلغ المخصص للدوري من وزارة المالية".

ولفت بحر العلوم إلى أن "الحكومة كانت قد صادقت على صرف 17 مليار دينار للشبكة، لكن وزيرة المالية لم تصرف لها المبلغ بداعي عدم وجود سيولة مالية".

وأشار إلى أن "هناك محاولات جارية من أجل حل الموضوع والوصول الى طريقة تنهي هذه الأزمة التي عصفت بالنقل التلفزيوني".

وكانت شركة عشتار للنقل التلفزيوني، أعلنت في وقت سابق، عن توقف منظومة VAR من الجولة القادمة في دوري نجوم العراق لأسباب مالية.