منظمتان دوليتان تطالبان "فيفا" بتعليق استضافة السعودية لكأس العالم 2034

شفق نيوز/ طالبت منظمة العفو الدولية، وتحالف الرياضة والحقوق، يوم الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق ملف استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، بسبب ملف حقوق الإنسان.

وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، ستيف كوكبيرن، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إنه "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح".

وأكدت المنظمتان أنهما عملا على تقييم إستراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض، وخلصتا الجهتان إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من "فيفا".

وذكرت العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق أن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات "خطيرة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان.

ومنح الاتحاد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، في حين لم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.