"منشور طائفي" يؤدي لحرمان وتغريم لاعب في نادي دهوك

شفق نيوز- بغداد

عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، لاعب نادي دهوم محمد سعيد، بالحرمان سنة واحدة من اللعب وغرامة مالية، بسبب منشور له بمواقع التواصل.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباط اجتمعت في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، لمناقشةِ المنشور المُسيء من قبل لاعبِ نادي دهوك (محمد سعيد) على صفحته الشخصيّة في التواصلِ الاجتماعيّ، وفيه إساءةٌ واضحةٌ إلى مكونٍ كبيرٍ في النسيجِ الوطنيّ العراقي".

وأضافت أن "اللجنةُ استدعت اللاعبَ في أعلاه للمثول أمامها، إلا أنه لم يحضر، وقد وردنا كتاب نادي دهوك ذي العدد (556) المؤرخ (17-6-2025)، والمتضمن أن اللاعبَ المذكور مصابٌ، وتمَّ إجراء عملية جراحيّة له خارج العراق، وطلب تأجيلَ موعد النظرِ في الشكوى، وقد تمّ استدعاؤه مرةً ثانيةً لغرضِ إعطائه فرصةً ثانيةً للمثول أمام اللجنة، إلا أنه لم يحضر، ولم يقدم معذرةً مشروعة".

وبينت "إذ ألزمت قواعدُ الأخلاقِ في الاتحادين العراقيّ والآسيويّ والفيفا بمنع أي شخصٍ يسيء الى كرامةِ شخصٍ أو مجموعةٍ من الأشخاصِ من خلال كلماتٍ أو أفعالٍ أو منشوراتٍ تمييزيّةٍ بسبب العرقِ أو لونِ البشرة أو الأصل العرقي الوطني أو الطائفي".

وأشارت إلى أن "لوائحَ الانضباطِ والأخلاق تحظر صراحةً التمييزَ والطائفيةَ والعنصريةَ وخطابَ الكراهية في الأنشطةِ الكرويةّ كونها بعيدةً عن الروحِ الرياضيّة، ولما تقدم قررت اللجنة، معاقبةَ لاعب نادي دهوك (محمد سعيد) بالحرمان (سنة واحدة) من اللعبِ أو المُشاركة في أي نشاطٍ يتعلق بكرةِ القدم، وغرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقيّ استناداً لأحكام المادة (65)، وبدلالةِ المادة (88) من لائحةِ الانضباطِ والأخلاق للموسم الحالي".