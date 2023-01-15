منسق المنتخب العراقي: لاعبونا جاهزون لمواجهة قطر ولا إصابات في صفوفهم

شفق نيوز/ يجري المنتخب العراقي اليوم الأحد، وحدته التدريبية الاخيرة قبل لقاء منتخب قطر غدا في دور نصف نهائي خليجي 25.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز؛ إن مباراة اليوم تعتبر نهائية كونها تؤهلنا للمباراة الختامية .

واضاف ان "لاعبي منتخبنا جاهزون لمباراة يوم غد ويتمتعون بمعنويات عالية ، مبينا ان المنتخب مهيء فنياً وبدنياً وينتظر لاعبيه بشغف انطلاق اللقاء المرتقب يوم فد .

وأشار إلى أن المنتخب العراقي سيجري بعد ظهر اليوم تدريباته في الملعب الثانوي للمدينة الرياضية في البصرة استعداداً للقاء يوم غد.

واثنى عماد على الدعم الجماهيري الكبير الذي كان له دور كبير لشحذ همم اللاعبين في المباريات السابقة وكان الرقم 12 مع لاعبينا ونتمنى ان يسعد منتخبنا جمهورنا العزيز.

ويخوض منتخب العراق الوطني مباراة نصف نهائي البطولة أمام منتخب قطر، يوم غد في الساعة الرابعة والربع عصراً على ملعب البصرة الدولي.