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منسق المنتخب العراقي: بتروفيتش لم يستبعد أي لاعب

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-13T04:56:32+0000
منسق المنتخب العراقي: بتروفيتش لم يستبعد أي لاعب

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخبِ العراقي محمد عماد يوم الاثنين، أن مدرب المنتخب بتروفيتش لم يستبعد أي لاعبٍ من القائمة الدولية التي شاركت في كأس العرب.

وأضاف عماد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مدرب المنتخب دون العديدَ من الملاحظات عن اللاعبين، إضافة الى متابعته الى مبارياتِ الدوري، وهو صاحب القرار الأخير في عملية استدعاء أو إبعاد اللاعبين". 

وأشار عماد الى ان "المدرب لم يشر لغاية الآن إلى مسألة استبعاد أي لاعب، وانه ينظر بعين الاعتبار إلى عطاء اللاعب من خلال متابعته لمباريات الدوري المحلي، إضافة الى مراقبته لمستوياتِ اللاعبين المحترفين، وفي ضوئها ستحدد القائمة الجديدة للمبارياتِ المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستعلن حصراً عبر موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وخرج المنتخب العراقي لكرة من الدور الأول لبطولة كأس العرب بعد أداء متواضع في البطولة، فيما يكتنف مصيره الغموض في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2022.

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