سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منسق اعلام المنتخب: لا سبب فني لإبعاد اللاعبين الاربعة والأمر مجرد تقليص

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T11:47:24+0000
منسق اعلام المنتخب: لا سبب فني لإبعاد اللاعبين الاربعة والأمر مجرد تقليص

شفق نيوز/ اكد المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد ان ابعاد المدرب عبد الغني شهد لاربعة لاعبين لم يكن فنيا بل كان من أجل تقليص العدد.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعبين الاربعة يمتلكون مستوى عال وهم لاعبون جيدون بنظر الجهاز الفني لكن توجد وفرة من اللاعبين ولابد من تقليص العدد.

ولفت إلى أنه بعد إبعاد اللاعبين الاربعة لايوجد حاليا تقليص اخر والامر متروك للمدرب متى يقلص العدد وربما بصدد مراقبتهم حاليا في الوحدات التدريبية اليومية المقامة للمنتخب ببغداد.

من جانب اخر؛ اكد مصدر في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان الوحدة التدريبية لهذا اليوم ستقام على ملعب الزوراء وستكون الوحدة مغلقة.

وأضاف أن اللاعب مصطفى ناظم سيلتحق مساء اليوم، كما سيلتحق اللاعب أمجد عطوان للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني يوم غد، بينما يلتحق بتدريبات المنتخب بملعب الزوراء اللاعبون أيمن حسين وبشار رسن للمشاركة في تدريبات اليوم.

related

المنتخب العراقي يخوض أول وحدة تدريبية صباحية (صور)

Date: 2022-03-12 08:26:17
المنتخب العراقي يخوض أول وحدة تدريبية صباحية (صور)

اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-02-20 19:10:37
اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

مدرب عراقي يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية "الڤار" في الدوري

Date: 2021-12-12 08:32:52
مدرب عراقي يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية "الڤار" في الدوري

درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

Date: 2022-02-11 09:53:22
درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

ليس لأننا من محافظة واحدة.. رحيم لفتة: انا وبحر العلوم كان لنا يد بتسمية شهد لتدريب المنتخب العراقي

Date: 2022-03-15 09:27:21
ليس لأننا من محافظة واحدة.. رحيم لفتة: انا وبحر العلوم كان لنا يد بتسمية شهد لتدريب المنتخب العراقي

مدربون عراقيون: شهد سيتغلب على عقبات المنتخب رغم المهمة الصعبة

Date: 2022-02-12 09:27:06
مدربون عراقيون: شهد سيتغلب على عقبات المنتخب رغم المهمة الصعبة

الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يقدم شهد مدرباً للمنتخب العراقي

Date: 2022-02-13 13:28:16
الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يقدم شهد مدرباً للمنتخب العراقي

مدربون: اختيارات شهد للاعبي المنتخب مقنعة وعودة الحياة لملاعب بغداد هو المهم

Date: 2022-03-10 10:07:55
مدربون: اختيارات شهد للاعبي المنتخب مقنعة وعودة الحياة لملاعب بغداد هو المهم