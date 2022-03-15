منسق اعلام المنتخب: لا سبب فني لإبعاد اللاعبين الاربعة والأمر مجرد تقليص

شفق نيوز/ اكد المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد ان ابعاد المدرب عبد الغني شهد لاربعة لاعبين لم يكن فنيا بل كان من أجل تقليص العدد.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعبين الاربعة يمتلكون مستوى عال وهم لاعبون جيدون بنظر الجهاز الفني لكن توجد وفرة من اللاعبين ولابد من تقليص العدد.

ولفت إلى أنه بعد إبعاد اللاعبين الاربعة لايوجد حاليا تقليص اخر والامر متروك للمدرب متى يقلص العدد وربما بصدد مراقبتهم حاليا في الوحدات التدريبية اليومية المقامة للمنتخب ببغداد.

من جانب اخر؛ اكد مصدر في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان الوحدة التدريبية لهذا اليوم ستقام على ملعب الزوراء وستكون الوحدة مغلقة.

وأضاف أن اللاعب مصطفى ناظم سيلتحق مساء اليوم، كما سيلتحق اللاعب أمجد عطوان للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني يوم غد، بينما يلتحق بتدريبات المنتخب بملعب الزوراء اللاعبون أيمن حسين وبشار رسن للمشاركة في تدريبات اليوم.