أمنستي: تهديدات مباشرة قد تطال مشجعي مونديال 2026

شفق نيوز- لندن

حذرت منظمة العفو الدولي "أمنستي"، يوم الاثنين، من تهديدات مباشرة قد تطال مشجعي مونديال 2026، معتبرة أن البطولة قد تتحول إلى ساحة لانتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "يجب أن تنتصر الإنسانية: الدفاع عن الحقوق والتصدي للقمع في كأس العالم 2026"، والذي حذر من "مخاطر وتأثيرات كبيرة" قد تشهدها الدول الثلاث المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الولايات المتحدة

وركز التقرير بشكل خاص على الولايات المتحدة التي ستستضيف 78 من أصل 104 مباريات، واصفاً الوضع فيها بأنه "حالة طوارئ حقوقية"، ومشيراً إلى ما اعتبره نمطاً من الممارسات السلطوية، منها ما يتعلق بإجراءات الهجرة والترحيل.

كما أثار التقرير مخاوف بشأن منع جماهير بعض الدول من دخول البلاد، مع فرض حظر كامل على مواطني دول مثل هايتي وإيران، وقيود جزئية على دول أخرى بينها السنغال وكوت ديفوار.

بالإضافة إلى مخاوف عبّرت عنها مجموعات من مجتمع الميم بشأن عدم شعورها بالأمان في إظهار هويتها خلال البطولة.

المكسيك

أما في المكسيك، فقد أشار التقرير إلى الانتشار الأمني الواسع، حيث تم حشد نحو 100 ألف عنصر أمني، بينهم قوات عسكرية، لمواجهة مستويات العنف المرتفعة.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة نسوية تستعد لتنظيم احتجاج سلمي للمطالبة بكشف مصير أكثر من 133 ألف مفقود، بالتزامن مع المباراة الافتتاحية في ملعب أزتيكا.

كندا

وفي كندا، برزت مخاوف من تهميش أكبر للمشردين، خصوصاً في مدينتي فانكوفر وتورونتو، إلى جانب انتقادات لقيود فُرضت على حرية التظاهر.

وفي تحذير مباشر، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، جوليا دوخرو، أن كأس العالم فيفا 2026 مهدد بأن يتحول إلى "رمز للقمع بدلاً من أن يكون احتفالاً كروياً"، مشيرة إلى أن كل من يحتج أو يعبّر عن رأي ناقد قد يواجه إجراءات قمعية خلال البطولة.

كما شددت دوخرو على أن استمرار المداهمات و قيود السفر قد يجعل من الحدث أداة للترهيب الحكومي.

ودعت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم والدول المستضيفة إلى التحرك العاجل عبر وضع آليات حماية ملزمة تضمن سلامة جميع المشاركين، وتحافظ على حرية التعبير والتجمع، بحيث يتمكن الجميع من حضور البطولة دون خوف أو إقصاء.