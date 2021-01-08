منحة حكومية بـ750 مليون دينار لنادي الزوراء

شفق نيوز/ اوعز وزير النقل ناصر حسين بندر بإطلاق منحة مالية لنادي الزوراء الرياضي دعما لمشوار النادي المقبل.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز ان الادارة التقت بوزير النقل وشرحت له معاناتها المالية واستحقاقات اللاعبين والجهاز الفني واحتياجاتها الاخرى، مبينا ان الوزير تفهم الازمة الي نمر بها واوعز بصرف مبلغ 750 مليون دينار لتمشية امور النادي.

واشار الى ان الادارة تثمن موقف الوزير ودعمه لنادي الزوراء الذي يعد من بين ابرز الاندية العراقية وصاحب القاعدة الجماهيرية الاوسع محليا.

وتابع ان الوزير ناصر بندر وعد بتذليل الصعوبات التي يواجهها النادي قدر المستطاع، لاسيما ان الزوراء يعد رافدا مهما للمنتخبات الوطنية .