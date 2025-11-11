منتظر ماجد يرد: لا أحد يزايد على وطنيتي ولم أشترط اللعب أساسياً

شفق نيوز- بغداد

أصدر لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، منتظر ماجد، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً حول استدعائه لصفوف المنتخب ومشاركته في المباريات المقبلة.

وقال ماجد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه على دراية تامة بأن استدعاءه لا يعني بالضرورة أن يكون أساسياً، وقد يكون على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة في بعض المباريات، ومع ذلك لم يتردد أبداً في تلبية نداء الوطن.

وأضاف ماجد أنه لم يساوم ولم يضع شروطاً، وانه لم يتردد في ارتداء قميص العراق لأنه شرف لا يُقدّر بثمن، وأن لا أحد يستطيع المزايدة على وطنيته.

وأوضح أنه تلقى اتصالاً من المدرب أرنولد، وكان بينهما حديث واضح وصريح، مؤكداً أنه اعتذر عن الالتحاق بالفريق في هذا التجمع بسبب إصابة ووعكة صحية بسيطة، وقد تقبّل المدرب الموقف بكل احترام وطلب تقريراً طبياً تم تزويده به بالفعل.

وأشار ماجد، إلى أن ما يُشاع عن أنه اشترط المشاركة أساسياً في المباراتين المقبلتين محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة، لافتاً إلى أنه لاعب محترف وقرار المشاركة من عدمها بيد المدرب، وهو يحترم كل قرار يتخذه حتى لو لم يكن ضمن التشكيلة.

وختم اللاعب رسالته للجماهير قائلاً: “لا تصدقوا كل ما يُنشر، وأنكم تعرفونني جيداً كلاعب للعراق أولاً وأخيراً".

وكان اللاعب منتظر ماجد، الذي كان مقرراً أن يصل اليوم الثلاثاء، أعلن عدم التحاقه عن مباراتي المنتخب الوطني أمام الإمارات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد ساعات من مشاركته مع فريقه هاماربي السويدي، حيث أسهم في صناعة هدف خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة على إلفسبورغ، في ختام الدوري السويدي الممتاز الذي أنهاه هاماربي في المركز الثاني.