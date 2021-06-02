منتصف تموز المقبل.. بغداد تفتتح ملعب المدينة بمباراة مع منتخب عربي "كبير"

شفق نيوز/ كشفت ادارة شركة "گلوبل" العراقية، يوم الاربعاء، أن موعد افتتاح ملعب المدينة في منطقة الحبيبية ببغداد، مشيرة إلى أن منتخباً عربياً "كبيراً" لكرة القدم سيحضر مباراة افتتاح الملعب الذي وصفته بأنه "الاول من نوعه في العاصمة".

وقال المدير المفوض للشركة فلاح منفي، لوكالة شفق نيوز، إن كوادر الشركة تعمل في ملعب المدينة بالحبيبية على شفتين صباحي ومسائي دون توقف من أجل انجازه في الفترة المحددة، مبيناً أن الملعب اصبح ضرورة ملحة وهو من اهم المشاريع الرياضية في بغداد.

وأضاف منفي، إن الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملعب الذي سيكون الاول من نوعه في بغداد، وفق المواصفات الدولية الحديثة، موضحاً أنه سيستضيف في افتتاحه منتخباً عربياً كبيراً ورئيس الاتحاد الدولي الذي ينتظر الدعوة بعد اكمال الملعب.

وبين منفي أن الملعب يلاقي اهتماماً حكومياً ومجتمعياً واسعاً، كاشفاً ان الملعب سيكون جاهزاً منتصف شهر تموز المقبل .

وأشار إلى أن مدير عام الدائرة الهندسية في زيارة يومية للملعب ويستمر تواجده حتى منتصف الليل.

وأكد بأن الوزير عدنان درجال ضَمِن اخيراً حقوق الشركة بعد مخاطباته وتوصياته للحكومة العراقية وانجازه للعقود الضامنة مع لجنة التخطيط الحكومية، وهذا ما دعانا للعمل والانفاق على حسابنا لحين التسديد .

وأشار إلى أن الملعب سيكون صرحاً يفتخر به كل العراقيين، ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع الرياضي الذي هو اليوم بامس الحاجة لمثل هكذا ملاعب عملاقة .