منتسبو نادي الحشد الشعبي يتظاهرون أمام مقر الأولمبية رفضاً لقرار حل الإدارة

شفق نيوز- بغداد

نظم منتسبو نادي الحشد الشعبي، صباح اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد، احتجاجاً على قرار حل الهيئة الإدارية السابقة للنادي.

وجاءت التظاهرة رفضاً لقرار اللجنة الأولمبية حل إدارة النادي، في وقت ينتشر عناصر من القوات الأمنية والحشد الشعبي، منذ يوم أمس الأحد، أمام مقر اللجنة في شارع فلسطين.

وبحسب مصادر، فقد وجّهت الإدارة السابقة للنادي تعليمات بالتظاهر صباح اليوم، لتشمل الاحتجاجات منتسبي النادي في بغداد وأفرعه في عدد من المحافظات، "بهدف حماية النادي والاعتراض على حل إدارته وتشكيل إدارة جديدة".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد كشف، أول أمس السبت، عن تعرضه لتهديدات عديدة على خلفية قرار حل الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي.

وجرت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء الماضي، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي لكرة القدم، في وقت أعربت فيه الإدارة السابقة للنادي عن رفضها لقرار اللجنة الأولمبية العراقية بحلها، وبينما وصفت الخطوة بأنها "نهج انتقامي" وممارسات "لا تمت للقانون بصلة"، دعت إلى "عدم الالتفات لمثل هذه القرارات".

وأسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي عن تسمية علي حميد رئيساً للنادي، ومحمد قاسم نائباً للرئيس، وأحمد خليل أميناً للسر، وأحمد ياسر أميناً للمالية، والأعضاء كل من مالك فاضل، ومحمد تقي، وسعد صاحي، وعقيل علي، وأمير محمد.

من جهتها، أعربت الإدارة السابقة للنادي برئاسة خالد كبيان عن "بالغ استنكارها ورفضها القاطع" للقرار الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية والمتضمن حل الهيئة الإدارية للنادي "دون مسوّغ قانوني واضح أو مبرر مشروع".