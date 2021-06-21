منتخب إيطاليا يسعى لتحطيم رقم قياسي صمد 82 عاما

شفق نيوز/ يسعى مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، في المواجهة القادمة لـ"الآزوري" في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية إلى تحطيم رقم قياسي صمد نحو 82 عاما.

وكان مانشيني قاد منتخب بلاده إلى تصدر مجموعته بالنقاط الكاملة بعد أن حقق فوزه الثالث على حساب منتخب ويلز بهدف مقابل لاشيء، وليبقى فريق "الرجال الوسيمين" بدون خسارة في مباراته الثلاثين على التوالي، وبذلك عادل رقما قياسيا ظل غير قابل للكسر على مدى أكثر من 8 عقود.

وفي حال واصل قطار إيطاليا مسيرته المتألقة فإن ذلك الرقم سيتم كسره عندما يواجه "الآزوري" الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة في إطار دور الثمن نهائي من بطولة "اليورو"، علما أن المجموعة الثالثة تضم هولندا والنمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

وعقب انتهاء مباراة المنتخب الأزرق مع "تنانين ويلز"، نقل موقع "إيطاليا فوتبول" عن مانشيني قوله: "لقد سررت للغاية أنني أشركت 8 لاعبين جدد، ومع ذلك فقد لعب الفريق بشكل جيد، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف ضد فريق كان دفاعيًا للغاية".

وأضاف: "من الأفضل أن يكون جميع اللاعبين تحت تصرفنا.. وهناك الكثير منهم الذين يستحقون اللعب وعلينا اتخاذ الخيارات المناسبة بشأن ذلك".