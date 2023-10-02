منتخب يد العراق يعسكر في أنقرة استعداداً لتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، أن المنتخب العراقي سيعسكر في تركيا ويخوض مباريات ودية استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي ستستضيفها البحرين نهاية العام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي غادر بغداد اليوم للدخول بمعسكر تدريبي في العاصمة التركية أنقرة استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم المقررة في البحرين خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل".

وأضاف "المنتخب سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر التدريبي الذي يستمر إلى العاشر من الشهر الجاري، اثنتان أمام منتخب تركيا ومباراة واحدة مع منتخب تونس الذي يعسكر هناك".