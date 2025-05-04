منتخب يد العراق يصل الكويت للمشاركة في بطولة العرب العاشرة

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، الى الكويت للمشاركة في بطولة كأس العرب العاشرة.

وقال رئيس الاتحاد، احمد رياض، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة ستنطلق غداً وتختتم يوم 11 من الشهر الحالي، في دولة الكويت بمشاركة 9 دول عربية قسمت الى 3 مجاميع"، موضحا ان "المنتخبات المشاركة في كأس العرب لليد هي: البلد المستضيف للبطولة الكويت، والعراق، والسعودية، والإمارات، والبحرين، اضافة الى كل من قطر، ومصر، وتونس، والمغرب".

واشار رياض، الى ان "يوم غد الاثنين، سيبدا منتخب العراق مبارياته في البطولة ويلاقي منتخب البحرين، بينما يواجه يوم الثلاثاء منتخب مصر".

ولفت الى ان "المنتخب توجه اليوم مباشرة عن طريق البر من معسكره التدريبي في البصرة متوجها الى الكويت للمشاركة في البطولة"، موضحا ان "منتخبنا سيواجه منتخبين قويين في مجموعته وهما البحرين ومصر والتي اعتبرت مجموعة حديدية ".

وبين ان "الاتحاد اقام معسكرين تدريبيين للمنتخب الاول باشراف المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج، كانا في محافظة السليمانية باقليم كوردستان والثانية في البصرة التي اختتمت امس هناك".

وكانت قرعة البطولة قد قسمت المنتخبات المشاركة على ثلاث مجوعات، مجموعة منتخب العراق لليد في كأس العرب هي المجموعة الأولى القوية، حيث يواجه المنتخب العراقي منتخبي مصر والبحرين، والمجموعة الثانية تضم قطر والسعودية وتونس، في حين تجمع المجموعة الثالثة منتخبات الكويت والمغرب والإمارات.