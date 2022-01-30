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منتخب يد العراق يخفق في التأهل الى كاس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-30T16:32:46+0000
منتخب يد العراق يخفق في التأهل الى كاس العالم

شفق نيوز/ اخفق المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، في التأهل لكأس العالم اثر خسارته اليوم الاحد، امام كوريا الجنوبية بفارق هدفين 26-24 هدف.

وانتهى الشوط الاول بتأخر المنتخب العراقي لكرة اليد امام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 13-11 هدف.

وخاض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد في الساعة السادسة مساء اليوم، آخر مبارياته في البطولة الآسيوية بدورته الـ20 لكرة اليد والمقامة في المملكة العربية السعودية ضد المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء حاسم لتحقيق الإنجاز التاريخي في التأهل لكأس العالم لكرة اليد .

وخاض المنتخب العراقي مباريات الدور التمهيدي في المجموعة الثالثة مع منتخبات قطر والإمارات وعمان وتمكن من العبور لدور الثمانية في إنجاز هو الأول حيث تمكن من إقصاء المنتخب الكويتي في مباراة عصيبة لتتبقى الخطوة الاخيرة مع الكوري الجنوبي .

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