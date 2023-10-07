منتخب يد العراق يخسر أمام نظيره التونسي في بطولة تركيا

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد أمام نظيره التونسي بنتيجة 35-28 هدف ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية المقام حالياً في تركيا ، وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بنتيجة 19-12 هدف.

وتقام مباريات التجمع في العاصمة التركية انقرة بمشاركة منتخبات العراق للرجال، وتركيا للرجال، وتركيا للشباب، وتونس للرجال.

ويلاقي المنتخب العراقي في مباراته الأخيرة في البطولة المنتخب التركي للشباب يوم غد الأحد في الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب تركيا للرجال بنتيجة 29-25 هدفا.