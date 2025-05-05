منتخب "يد العراق" يخسر أمام البحرين في مستهل مشواره بالبطولة العربية

شفق نيوز/ تعرض منتخب العراق لكرة اليد، لأول خسارة أمام البحرين بفارق هدفين وبنتيجة 26-28 في افتتاح البطولة العربية التي تستضيفها الكويت.

وقال رئيس الاتحاد احمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب البحرين فاز بصعوبة على منتخبنا وكان المستوى متساوياً وكان منتخبنا في اوقات افضل لكن النتيجة الت للمنتخب البحريني بفارق ضئيل".

وأضاف أن "منتخبنا سيواجه يوم غد الثلاثاء منتخب مصر"، مبينا أن "منتخبنا وقع في مجموعة قوية ضمت البحرين ومصر واعتبرها المنظمون أقوى مجموعة".

وانطلقت البطولة اليوم وتختتم يوم 11 من الشهر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة 9 دول عربية قسمت الى 3 مجاميع، بمشاركة المنتخبات المشاركة في كأس العرب لليد هي: البلد المستضيف للبطولة الكويت، والعراق، والسعودية، والإمارات، والبحرين، اضافة الى كل من قطر، ومصر، وتونس، والمغرب.

وكانت قرعة البطولة قد قسمت المنتخبات المشاركة على ثلاث مجوعات، مجموعة منتخب العراق لليد في كأس العرب هي المجموعة الأولى القوية، حيث يواجه المنتخب العراقي منتخبي مصر والبحرين، والمجموعة الثانية تضم قطر والسعودية وتونس، في حين تجمع المجموعة الثالثة منتخبات الكويت والمغرب والإمارات.