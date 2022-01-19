منتخب يد العراق يخسر امام قطر في بطولة آسيا

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، اليوم الاربعاء، في ثاني مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الـ 20 لكرة اليد والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لوكالة شفق نيوز، إن منتخبنا الوطني لكرة اليد خسر أمام المنتخب القطري والمرشح الأكبر للحصول على لقب البطولة بنتيجة 22 - 37 .

واضاف ان منتخبنا الوطني سيلاقي يوم غد الخميس المنتخب العماني في آخر مواجهات الأدوار الأولى من المنافسات .

وكان المنتخب العراق قد فاز على المنتخب الاماراتي في اولى مبارياته بفارق هدف واحد 32-31 .