منتخب يد العراق يتعادل مع قطر ودياً

شفق نيوز- الدوحة

تعادل المنتخب العراقي لكرة اليد مع نظيره القطري، مساء اليوم الاثنين، في ثاني مباراة ودية بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً للبطولة الآسيوية الـ22.

وتعادل المنتخب العراقي مع مضيفه القطري بنتيجة 32-32، ضمن المعسكر التدريبي المقام للمنتخب في إطار التحضيرات استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد قد خسر، يوم السبت الماضي، أمام نظيره القطري بنتيجة 23-33 في أول لقاء ودي خاضه المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقود المنتخب العراقي لكرة اليد المدرب البحريني علي الفلاحي الذي تعاقد مع اتحاد اليد لقيادة المنتخب للمرحلة المقبلة.