منتخب "واعدات" العراق يخسر أمام الأردن ودياً قبيل بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

خسر منتخب الواعدات العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أمام نظيره الأردني بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جرت في العاصمة عمان ضمن برنامج تحضيراته لبطولة غرب آسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة جاءت ضمن إعداد المنتخب لرفع جاهزية اللاعبات، واكتساب المزيد من الاحتكاك الدولي قبل المشاركة الشهر المقبل ببطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية تحت 14 عاماً.

وقدم منتخب الواعدات مستويات فنية جيدة على فترات اللقاء رغم نتيجة المباراة، إلى جانب ظهور بعض المؤشرات الإيجابية التي يسعى الملاك التدريبي لبنائها، وتعزيزها قبل الدخول في المعترك الرسمي.

وعد الملاك التدريبي خوض مثل هذه المباريات "مكسباً مهماً للمنتخب، نظراً لقيمتها الفنية العالية، إلى جانب ما يشكله الاحتكاك بمنتخبات تمتلك خبرة أكبر إسهاماً في تسريع عملية تطور اللاعبات، وصقل أدائهن قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا".