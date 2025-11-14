منتخب "واعدات" العراق لكرة القدم يستعد لمواجهة الأردن ودياً استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

يخوض المنتخب العراقي لـ"الواعدات" لكرة القدم على الساحات المكشوفة، يوم الجمعة، مباراته الودية الأولى أمام نظيره الأردني ضمن معسكره التدريبي المقام في العاصمة عمان الذي يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة غرب آسيا.

وأجرى منتخب "الواعدات" وحدته التدريبية الأخيرة أمس الخميس، استعداداً للمباراة الودية المرتقبة اليوم أمام مضيفه الأردني.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، ومشرفة اللجنة النسوية، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب يستعد عبر معسكره الحالي للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل في السعودية بمشاركة منتخبات المنطقة.

وبينت أن التدريبات شهدت حضور جميع اللاعبات ضمن القائمة المستدعاة، بينهن ثماني محترفات يشاركن لأول مرة مع المنتخب في هذا التجمع.

وأكدت طالب أن "لاعبات منتخبنا ظهرن بمستوى جاهزية مرتفع وبحماس كبير لتقديم أداء يعكس تطور كرة القدم النسوية العراقية".