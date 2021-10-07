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منتخب نساء العراق يشارك في بطولة العالم لتنس كرة القدم في إسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T06:29:50+0000
منتخب نساء العراق يشارك في بطولة العالم لتنس كرة القدم في إسبانيا

شفق نيوز/ غادر منتخب نساء العراق لتنس كرة القدم، يوم الخميس، متوجها إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم للعبة التي ستقام في مدينة فالنسيا.

وقال صفاء صاحب رئيس اتحاد اللعبة، يشارك منتخب العراق للنساء في نهائيات بطولة كأس العالم للنساء لتنس كرة القدم التي ستنطلق في اسبانيا يوم غد، ممثلا عن قارة اسيا بالاضافة الى الهند وكوريا الجنوبية وبمشاركة 24 منتخبا.

واضاف ان عددا كبيرا من دول العالم ستشارك في البطولة وهي من قارة أوروبا: النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، المملكة المتحدة، فرنسا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، وأوكرانيا، ومن قارة أمريكا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الولايات المتحدة، المكسيك، ومن قارة آسيا، العراق، الهن ، كوريا الجنوبية، ومن قارة أفريقيا ، بنين ، الكاميرون ، مالي.

واشار الى ان منتخبنا انهى الاستعدادات والتي كانت بشكل مكثف وتم اختيار لاعبات منتخب العراق لتنس كرة القدم للمشاركة في بطولة العالم في اسبانيا.

واوضح ان منتخبنا وحسب القرعة سيواجه في مبارياته منتخبات التشيك رومانيا اسبانيا ايطاليا سويسرا الدنمارك ساحل العاج ومالي والمجر، لبنان وبولندا.

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