منتخب إندونيسيا يصل البصرة لملاقاة مضيفه العراقي الخميس المقبل

وصل وفد المنتخب الاندونيسي صباح اليوم الأحد الى البصرة استعداداً لخوض المباراة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل في ملعب البصرة الدولي.

ويخوض المنتخب العراقي اولى مبارياته الخميس أمام منتخب إندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفي وقت سابق؛ اعلن كاساس القائمةُ النهائية للمنتخب العراقي للقاء إندونيسيا وفيتنام والتي تألفت من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، ريبين سولاقا، حسين علي، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، دانيلو السعد، يوسف أمين، بشار رسن، علي جاسم ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، مهند علي وباشانغ عبدالله.