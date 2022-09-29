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منتخب ناشئي العراق يغادر إلى مسقط للمشاركة في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-29T15:24:24+0000
منتخب ناشئي العراق يغادر إلى مسقط للمشاركة في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز / غادرَ، مساء الخميس، وفدُ منتخب الناشئين العراقيّ لكرةِ القدم دون 17 عاماً متوجهاً إلى العاصمةِ العمانيّة مسقط للمشاركةِ في تصفياتِ آسيا.

ومن المقرر أن تنطلقُ منافسات كأس آسيا تحت 17 عاماً، في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، حيث يلعبُ منتخب ناشئي العراق ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات المضيف عمان وقطر والبحرين ولبنان.

وضمت القائمةُ كلاً من وليد خالد وحسين فتحي وسجاد محمد لحراسة المرمى، واللاعبين كامران أحمد وعلي كريم وعلي سالم وحسن عامر وحسين فاهم وسجاد راهي وسجاد رعد وأدهم قيس ومصطفى عمار وكرار جعفر وعلي أكبر طاهر وحسن علي وأيوب إبراهيم وسجاد إياد وأمير جواد وعلي حسن ومصطفى غازي وباوان ستار، وسيلتحقُ بالفريق المحترفان أحمد عبد الرضا وعلي الوادي.

ويفتتحُ منتخب ناشئي العراق، التصفياتَ بمواجهةِ المنتخب القطري في الأول من تشرين الأول، وسيكون في حالةِ انتظارٍ بالجولةِ الثانية، على أن يلاقي منتخبَ لبنان في الخامس من الشهر نفسه، وبعدها بيومين يواجهُ منتخبَ البحرين، ويختتم التصفياتَ بمواجهةِ عمان المستضيف في التاسع من الشهر نفسه.

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