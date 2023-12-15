منتخب ناشئي العراق يتأهل الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ تأهل منتخب العراق الى نصف نهائي غرب اسيا للناشئين بعد تعادله مع منتخب عُمان بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لبطولة اتحاد غرب آسيا دون 17 عاماً.

وأقيمت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة بملعب السعادة في مجمع صلالة الرياضي في سلطنة عُمان.

وسجل منتخب العراق اولا عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم (دقيقة 55) ، ثم جاء هدف التعادل لمنتخب عمان بنيران صديقة حينما أرسل مدافع منتخب العراق علي عمار الكرة بالخطأ لتسكن مرمى فريقه في الدقيقة 66.

وكان منتخب ناشئة العراق، قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 3 -0، في ثاني مواجهاته في البطولة بينما أخفق في أول امتحان له في البطولة بعد خسارته امام نظيره اليمني 2-1.

وتستضيف سلطنة عمان بطولة غرب آسيا دون 17 عاماً خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: عُمان المستضيف، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، الإمارات.