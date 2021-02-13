منتخب ناشئي العراق يتعادل مع فريق التاجي الأول شفق نيوز/ تعادل منتخب الناشئين العراقي، مع فريق التاجي الأول بهدفٍ لكليهما في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب التاجي.

بدوره، اثنى مدربُ منتخب الناشئين، عماد محمد، على الأداء الفني الذي قدّمهُ اللاعبون في مواجهة فريق أكبر منهم خبرة ودراية.

وأشارَ محمد الى أن "منتخب الناشئين استفادَ من الناحيتين الفنية والبدنية من مواجهة فرق بأعمار تفوق لاعبي المنتخب، فضلا عن امتلاكهم البناء الجسماني الجيد، ولتحقيق أقصى فائدةٍ من المباراة تمَ إشراك العديد من اللاعبين البدلاء والجدد لاختبار قدراتهم ومنحهم الثقة".

واضاف محمد انه "منحَ اللاعبين فترة راحة تمتد إلى نهاية امتحانات نصف السنة من أجل الاهتمام بدراستهم، وكذلك التواجد مع أنديتهم بشكل أكبر"، مبينا ان " الجهاز الفني سيتابع دوري الفئات العمرية لاكتشاف العناصر المُميزة التي تستحقُ التواجدَ مع المنتخب في الفترة المقبلة".