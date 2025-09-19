منتخب ناشئي العراق لكرة القدم يختتم تحضيراته لكأس الخليج العربي

شفق نيوز- الدوحة

اختتمَ منتخب العراق للناشئين (دون 17 عامًا) لكرة القدم، يوم الجمعة، وحدته التدريبيّة في ملاعب جامعةِ قطر في العاصمةِ الدوحة استعدادًا لقصِ شريط منافساتِ كأس الخليج العربي أمام المنتخبِ الكويتي في الساعة 6:00 من مساء يوم غد السبت على ملعبِ حمد الكبير.

وحضر المران النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد رئيس الوفد علي جبار، الذي تحدثَ بدوره مع اللاعبين عن أهميةِ استثمار هذه المحطة المُهمة التي تدخلُ ضمن تحضيراتِ المنتخب للتصفياتِ الآسيوية التي من المزمع إقامتها في الأردن في الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكد جبار، أن "المنتخباتَ العراقيّة في مختلفِ الفئات يبقى سقف طموحاتها في أي مشاركةٍ هو المنافسة على الألقاب، وبلوغ منصات التتويج، وهذا ما سيكون ضمن أولوياتِ المُشاركة، بالإضافةِ إلى التحضيرِ المثالي ضمن برنامج الإعداد".

وأشار جبار، إلى أن "المنتخبَ يمتلك لاعبين واعدين بلا شكٍ سيكون لهم مستقبلٌ جيدٌ عبر تعزيزِ صفوف المنتخبات الوطنيّة ضمن الخطةِ التي وضعها الاتحادُ للارتقاء بواقع الفئات العمريّة التي هي الأساسُ في تطويرِ الكرة العراقية".